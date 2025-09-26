Catania si candida a Capitale della cultura 2028

«Sono qui per dare il mio sostegno convinto alla città, al sindaco e a tutti i catanesi. Catania merita la possibilità di diventare Capitale della Cultura 2028, ha tutti i numeri, ha una storia culturale di primo piano, oltre a una industriale di grande rilievo. Sono convinto che questo progetto riuscirà a valorizzare la caratura culturale della città e, di conseguenza, di tutta la Sicilia. È una candidatura ben costruita, la relazione di quanti vi hanno lavorato mi ha stupito, è già un progetto vincente. C’è tutto l’impegno del governo regionale nell’essere al fianco di Catania in questa sfida culturale». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione della presentazione della candidatura di Catania a «Capitale italiana della Cultura 2028», questa mattina nella sala Vaccarini delle Biblioteche riunite Civica e Ursino Recupero, nel capoluogo etneo. Presente anche l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.