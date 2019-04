Centinaio a Catania: "Le eccellenze siciliane promuovono il territorio"

Il riso italiano in Cina? Non un sogno, ma una realtà possibile: parola del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio.

L'esponente del Governo, in quota Lega, è stato l'ospite d'eccezione ieri a Catania in occasione del trentesimo congresso nazionale della Fic, la federazione italiana cuochi, all'interno del «Cooking Fest», il salone dell'enogastronomia e delle tecnologie per la cucina. Un evento immaginato come un viaggio sensoriale e gustativo tra i prodotti d'eccellenza di tutta Italia.

"Il riso ai cinesi - ha detto il ministro Centinaio - è un progetto sul quale stiamo lavorando insieme con l'ente risi e con tante associazioni di categoria per portare un riso particolare, diverso, che i cinesi in questo momento non hanno. È un riso utilizzato per il risotto. È vero che sarà un prodotto di nicchia - ha spiegato il ministro - all'interno del mondo cinese, ma è altrettanto vero che i cuochi italiani che ci sono in Cina ci stanno chiedendo la possibilità di avere un riso italiano da potere utilizzare nei ristoranti italiani".

