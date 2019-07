Catania, nuovi locali per il pronto soccorso pediatrico del "Cannizzaro"

Trasferimento per il pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Pronti locali più ampi, ristrutturati e ammodernati. A partire da giovedì saranno in funzione il triage, gli ambulatori con locali per l’osservazione breve e la sala d’attesa, che si trovano alle spalle degli attuali locali.

Il pronto soccorso pediatrico passa dagli attuali 80 metri quadrati ai 120 metri quadrati e il triage diventa accessibile attraverso un percorso autonomo anche dall’ingresso esterno di fronte all’elibase.

Inoltre, le postazioni di osservazione dei piccoli pazienti passano dalle attuali 4 a 6, compresa una postazione dedicata a pazienti con sospetta patologia potenzialmente trasmissibile.

Nella struttura è stata realizzata anche una baby room, una stanzetta in cui i pazienti più piccoli possono attendere la visita o l’esame diagnostico giocando o guardando un cartone animato.

