Ferrovia circumetnea: bando di concorso per 10 posti di operatore di stazione

Il ministero dei Trasporti ha indetto concorso pubblico, per titoli, per la costituzione di dieci rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per la figura professionale di operatore di stazione, unità organizzativa tecnica "Stazioni", parametro 139, area professionale 3ª, area operativa esercizio, C.C.N.L. autoferrotranvieri, presso la Ferrovia circumetnea.

Operatore di stazione, i compiti

All'Operatore di Stazione è affidata la gestione ed il presenziamento della località di servizio denominata Fermata secondo le norme specificate nei vari regolamenti di esercizio aziendali. È dunque una figura a contatto continuo con il pubblico, pertanto, rappresenta di fatto l’azienda e deve essere facilmente riconoscibile attraverso l’utilizzo della divisa ed individuabile con l’esposizione del badge con il relativo numero di matricola. L’operatore di stazione provvede prevalentemente alla vendita dei titoli di viaggio ed a fornire tutte le informazioni utili ai clienti.

I riservisti

Dei 10 posti messi a concorso, 5 sono riservati al personale dipendente a tempo indeterminato della ferrovia circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni.

Il bando

I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. Il bando e i relativi allegati saranno pubblicati a breve sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania (https://www.circumetnea.it) nell'apposita sezione concorsi.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione, redatta su modulo elettronico secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, unicamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; se il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" al seguente link: https://candidaturespid.software-ales.it . La Gazzetta è stata pubblicata lo scorso 31 marzo.

LA GAZZETTA UFFICIALE

© Riproduzione riservata