Terna, al via i lavori per la posa dei cavi elettrici ad alta tensione a Gravina di Catania

Terna ha comunicato che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV San Giovanni Galermo-San Giovanni La Punta, sono attualmente in corso le opere funzionali alla successiva posa di cavi ad alta tensione nel comune di Gravina di Catania.

Nel periodo compreso tra il 25 novembre e il 7 dicembre, gli scavi interesseranno via Don Bosco, via Giacomo Leopardi e via San Paolo, strade caratterizzate da intenso traffico veicolare e larghezza limitata. La gestione itinerante dei lavori, che interesserà porzioni circoscritte del tracciato in fasi successive, consentirà di ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. I cantieri si fermeranno per la pausa natalizia, per riprendere il 7 gennaio: al termine sarà effettuato il rifacimento degli asfalti lungo la viabilità interessata.

Questo intervento, svolto in collaborazione e coordinamento con l’Ufficio Tecnico del Comune, permetterà di incrementare la magliatura e la sicurezza della rete elettrica locale caratterizzata, soprattutto nel periodo estivo, da un notevole aumento del fabbisogno di energia. L’opera prevede inoltre la demolizione di tre linee elettriche aeree che ricadono su zone densamente abitate, per un totale di circa 30 km e 107 sostegni.