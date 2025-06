«Ferie negate, confronto inutile alla Stm di Catania». La Uilm proclama sciopero dal 27 giugno al 13 luglio

L’esponente sindacale, dopo avere precisato che il personale della multinazionale potrà scegliere se scioperare per l’intera giornata lavorativa (otto ore e un quarto) o a multipli di 30 minuti, aggiunge: «La dignità dei lavoratori non è negoziabile. E non è solo questione di ferie. Registriamo, infatti, continui spostamenti tra reparti che vengono adottati con criteri misteriosi e discutibili, a discapito di operai che restano nelle aree produttive malgrado evidenti e documentati problemi di salute. Siamo pronti al dialogo per raddrizzare una situazione già denunciata in passato, ma ci riserviamo di prolungare lo sciopero se i vertici catanesi di Stm dovessero ostinatamente andare avanti così».