Rimossa una gru, è tornato a essere operativo l'aeroporto di Catania

È tornato a essere operativo l'aeroporto di Catania che all’apertura non ha effettuato arrivi e partenze per la presenza di una gru del cantiere di Rfi che è stata rimossa ed è impegnata nei lavori per il prolungamento della pista dello scalo. Il primo aereo ad atterrare è stato un Volotea proveniente da Verona che, con gli spazi aerei vuoti, è arrivato con tre minuti di anticipo.

Subito dopo è atterrato un Eurowings proveniente da Dusseldorf, anch’esso con qualche minuto di anticipo.

Sono complessivamente dodici, tra arrivi e mancate partenze, i voli cancelli per la chiusura della pista dell’aeroporto di Catania, che è rimasto non operativo per diverse ore. Sono il volo Ita AZ1747 per Linate; il Delta airlines DL244 proveniente da New York e il DL245 che sarebbe dovuta atterrare all’aeroporto JKF; il volo Malta airlines KM640 proveniente da Milano e il KM 641 che sarebbe dovuto atterrare a Malpensa; il volo easy Jet EC4108 proveniente da Napoli; il volo della Edelweiss WK398 proveniente da Zurigo e il WK399 che sarebbe dovuto decollare per la città svizzera; e quattro voli di Ryanair: FR4860 proveniente da Roma, FR1577 da Bergamo, FR4313 da Napoli e FR8269 da Pisa.