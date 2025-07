Premio Lympha - Raffaella Mandarano: ultime settimane per candidarsi alla seconda edizione. La vincitrice 2024 Valentina Mancuso avvia la sua carriera tech

Si avvicina la scadenza per partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Lympha – Raffaella Mandarano”, dedicato all’impresa femminile giovane. Le candidature saranno aperte fino al 16 settembre 2025: in palio, un programma di incubazione d’eccellenza del valore di oltre 10 mila euro e un premio in denaro di 2.000 euro.

L’iniziativa, partita da Catania, è rivolta a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che abbiano una visione imprenditoriale ad alto impatto sociale, ambientale o tecnologico. Il premio porta avanti l’eredità di Raffaella Mandarano, manager innovativa e instancabile promotrice di sostenibilità e progresso, prematuramente scomparsa nel gennaio 2024.

A distanza di un anno dalla prima edizione, la storia di Valentina Mancuso, vincitrice 2024 con il progetto “Neurocognitive Virtual Reality”, è la testimonianza concreta del potere trasformativo del Premio Lympha.

Milanese, 30 anni, con una formazione tra neuroscienze e tecnologie immersive, Valentina ha appena concluso il suo percorso di incubazione, e la sua startup è oggi in fase di validazione tecnologica avanzata. Il suo software di realtà virtuale per la diagnosi precoce del decadimento cognitivo ha già suscitato l’interesse di investitori del settore digital health in Italia e all’estero.