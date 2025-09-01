Catania capitale del gioco d’azzardo: nel 2024 bruciati 4.803 euro tra i residenti

Catania conferma numeri record sul fronte del gioco d’azzardo. Nel 2024 la raccolta complessiva tra canale fisico e digitale ha sfiorato quota 1,2 miliardi di euro. Rapportata agli adulti residenti, quasi 300 mila persone, la cifra equivale a una spesa media pro capite di 4.803 euro: il valore più alto tra le grandi città italiane analizzate.
Secondo le stime, le perdite complessive dei giocatori catanesi si aggirano fra 145 e 148 milioni di euro. Il quadro evidenzia un peso sempre più rilevante del canale digitale, che assorbe il 66,3 per cento delle giocate, mentre il gioco fisico si ferma al 33,7 per cento.
Un trend che, secondo le associazioni di categoria, conferma come a Catania il fenomeno dell’azzardo, in particolare quello online, sia ormai profondamente radicato. Un dato che solleva preoccupazione sugli impatti sociali ed economici, con conseguenze che rischiano di colpire le fasce più fragili della popolazione.
Caricamento commenti
Commenta la notizia