Filca Cisl Catania, Famiano: preoccupati per il mancato avvio dei lavori della metro

«Esprimiamo profonda preoccupazione per il mancato avvio dei lavori relativi al lotto Stesicoro–Aeroporto della metropolitana, un’opera strategica da oltre 400 milioni di euro già appaltata nel 2021 ma che, a causa delle persistenti divergenze tra Ferrovia Circumetnea (FCE) e l’impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Medil, rimane bloccata». Lo dichiara il segretario della Filca Cisl Catania, Pippo Famiano, che definisce «inaccettabile» lo stallo dell’infrastruttura «decisiva per lo sviluppo della mobilità e per la crescita economica del territorio».

«La tratta Stesicoro–Aeroporto – ricorda Famiano – è il completamento della rete metropolitana della città e rappresenta un’opportunità unica per migliorare il trasporto pubblico, ridurre il traffico urbano e sostenere l’economia locale con nuovi investimenti e posti di lavoro. Il prolungato immobilismo comporta ricadute pesantissime, sia dal punto di vista occupazionale, con centinaia di edili in attesa di essere impiegati, sia per lo sviluppo del tessuto produttivo».