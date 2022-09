Aci Bonaccorsi, vandalizzata l’auto del candidato forzista Pellegrino

Quattro ruote tagliate e le fiancate dell’auto vandalizzate. È la «sorpresa» che ha trovato ieri sera il candidato di Forza Italia all’Ars Riccardo Pellegrino al rientro da un incontro politico ad Aci Bonaccorsi, nel Catanese. Lo rende noto lo stesso esponente di Fi sottolineando che «quello che è capitato a me è quello che purtroppo succede a tanti: un atto vandalico che dimostra come purtroppo il tema della sicurezza pubblica sia primario».

“Nessun vittimismo o strumentalizzazione da parte mia, sia chiaro - precisa Pellegrino - il punto è che se qualcuno è riuscito ad agire indisturbato tra le 21 e le 22.30 in uno dei cosiddetti paesini tranquilli dell’hinterland catanese è evidente che il problema di controllo del territorio non è solo limitato alla città di Catania dove questi episodi sono purtroppo all’ordine del giorno. Città sicure - aggiunge - sono il minimo che possiamo garantire ai nostri cittadini e se non ci riusciamo evidentemente qualcosa non sta funzionando ed è necessario investire la rotta», conclude.

