Sicula Gourmet: a Mirabella Imbaccari si celebra l'eccellenza gastronomica con tre giorni ricchi di eventi

Torna un appuntamento atteso dagli amanti del buon cibo e delle tradizioni siciliane: “Sicula Gourmet – Il grande show del gusto siciliano”, in programma dal 23 al 25 maggio 2025 nel centro storico di Mirabella Imbaccari, tra via Pio La Torre e piazza Aldo Moro. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si presenta con un programma ancora più ricco, pensato per attrarre visitatori, appassionati, operatori del settore e famiglie in cerca di un’esperienza autentica. Tre giorni di eventi, degustazioni e spettacoli in cui la Sicilia del gusto, della cultura e dell’innovazione si racconta in tutte le sue sfumature.

Organizzato dal Comune di Mirabella Imbaccari, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura, “Sicula Gourmet” è molto più di una rassegna enogastronomica: è un viaggio nei sapori identitari dell’isola e nelle visioni di futuro delle sue comunità rurali.