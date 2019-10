L'Etna inizia ad imbiancarsi: prima neve sulla cima del vulcano

Il proverbio antico siciliano recita: "Dopu i Mòtti, a nivi arreri i pòtti"(Dopo la ricorrenza dei Morti, la neve dietro le porte), ma secondo alcuni non si tratta di neve, bensì di grandine dovuta al maltempo di questi due giorni.

Stamattina però i crateri sommitali dell'Etna (nella foto di Mario Pafumi, scattata da Piazza Duomo di Giarre, prima che le nubi impedissero la visuale), al momento il vulcano più attivo del mondo e il più alto d'Europa, si sono presentati imbiancati per la prima volta dopo un lunghissimo periodo estivo.

Il dibatto tuttavia si è acceso sul social network Facebook nel gruppo "Etnei nel mondo", che conta oltre seimila iscritti, che contribuiscono a valorizzare e far conoscere questo straordinario patrimoni dell'Umanità.

Intanto dalla Sala operativa dell'Ingv (Istituto nazuonale di geofisica e vulcanologia), in riferimento alla fenomenologia sismica segnalata ieri come "sciame sismico" non sono stati registrati eventi sismici. Pertanto, la fenomenologia può considerarsi conclusa.

