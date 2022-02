Arcidiocesi di Catania, il vescovo Renna conferma tutti gli incarichi negli organismi collegiali

L’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha confermato gli organismi collegiali dell’arcidiocesi: monsignor Salvatore Genchi, vicario generale; Pietro Longo, vicario Episcopale per la Pastorale; Agatino Gugliara SSP, vicario episcopale per la vita consacrata; Carmelo Salvatore Asero, vicario giudiziale; tutti i 15 Vicari Foranei; tutti i componenti del Consiglio Presbiterale; tutti i componenti del Consiglio Pastorale Diocesano; con la formula “donec aliter provideatur”.

L’uso di questa forma, “finché non si provveda in modo diverso”, permette all’arcivescovo di meglio conoscere l’arcidiocesi, che guida solamente da qualche giorno, e di far discernimento in scelte che la Chiesa è chiamata a fare, è scritto in una nota.

Nei decreti di conferma l’arcivescovo ha ribadito l’importanza di proseguire il cammino sinodale, in uno stile di ascolto e discernimento che coinvolge tutti a partire dagli organismi di partecipazione ecclesiale.

