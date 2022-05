Elezioni a Paternò, in tre per la poltrona di sindaco: ecco le liste

Sfida a tre a Paternò. In corsa per la poltrona di primo cittadino sono Nino Naso, sindaco in carica, Alfio Virgolini, supportato da tutto il centrodestra, e Maria Grazia Pannitteri, rappresentante principale di Pd e M5S.

Candidato sindaco Nino Naso

Assessori designati: Giovan Battista Caruso, Daniele Venora, Carmelo Ciccia, Monia Laudani.

Prima l'Italia: Arcidiacono Giuseppe, Benfatto Maria detta Mariella, Cascio Andrea, Cavallaro Alessandro, Crupi Stefano Emanuele, Elia Antonio, Allica Magda, Farace Maria Grazia detta Gresy Catania, Filloramo Marco detto Filoramo, Furnari Grazia Barbara. Gangi Laura Agata, Landro Gaetano, Lopis Orazio, Patane Lorena Consolazione, Putrino Francesca Maria, Ricciardi Carmelo Antonio, Rosano Vanessa detta Rossano, Russo Facciazza Veronica, Salpietro Mario Francesco, Sestivo Francesco detto Franco Sestivo, Tomaselli Antonio Andrea Salvatore detto Tomasello, Gulisano Vito, Minerva Alessia.

Noi per Paternò: Comis Salvatore detto Turi, Conigliaro Fabiola, Atanasio Maria Graziam Cifalinò Lorenzo, Cosentino Concetto, Di Carlo Alfio, Di Palermo Daniele Lucio Orazio detto Dani, Di Perna Consolazione, Fazio Vincenzo, La Rosa Saverio Aurelio, Laudani Monia, Mannino Marianna, Morina Alessia, Lo Presti Mariella Consolazione Alfia, Nicolosi Anna Rita, Oliveri Graziella, Papa Tania, Pappalardo Salvatore, Parisi Federica, Rapisarda Enrico, Sciacca Roberto, Scuto Giusi, Tilenni Scaglione Barbara, Zumberovic Sultan Rosario.

Nino Naso sindaco: Asero Gaetano Orazio, Astone Filippo, Bottino Michela Maria Rosaria, Calcaterra Giuseppe Alessandro Antonino detto Alessandro, Chirieleison Francesca Caterina Maria Rita detta Franci, Cirami Giacomo, Consalvo Riccardo, D’Amanti Giuseppe, Faranda Roberto, Galvagno Maria Filippa, Giangreco Giovanni, Gurgone Ferro Rosaria detta Sara, Malerba Salvatore detto Turi o Salvo, Messina Loredana, Milazzo Angelo, Orsini Antonella, Paponelli Angela, Prestigiacomo Antonino detto Nino, Pulvirenti Valentino detto Nino, Salva Mariella detta Sara, Terranova Orazio, Tomasello Elisabetta, Travagliante Giuseppe Francesco detto Peppe Zingale Luca

Naso sindaco presenti sempre: Anzà Loredana, Batticciotto Barbara Lucia, Bonanno Rocco, Cantarella Maria Elena Carmela detta Marilena, Corallo Giuseppe, D’Amore Ilenia detta Amore, Di Bella Salvatore detto Andrea, Di Perna Sabrina, Distefano Salvatore, Farinato Gabriela, Governa Aldo, Gulisano Luigi, La Spina Roberta, Lo Faro Carmelo Andrea detto Andrea, Marici Chiara, Marino Rosaria, Pannitteri Salvatore, Puglisi Franco, Salvia Andrea, Sciacca Maria Concetta detta Conci, Sinagra Italia, Tripoli Marco detto Tripi, Nicolosi Giuseppe, Abate Grazia.

Paternò con Mannino: Cunsolo Antonino detto Tonino, Lauria Rosanna detta Laura, Sinatra Giuseppe Daniele detto Pino, Anicito Simone detto Maurizio, Borzì Francesco detto Ciccio, Castelli Giuseppe, Castiglione Sebastiana Gloria Rita, Ciotto Deborah, Cosentino Giuseppe, D’asero Nunzio Salvatore detto Nuccio Asero, Dato Barbara, Di Leo Vincenza, La Spina Giuseppe detto Spina Giovanni Gianni, Leanza Federica, Librizzi Antonino Danilo, Lo Presti Alessandro Antonio Pietro, Paladina Giuseppe, Paratore Giuseppina Immacolata detta Giusy, Perciato Riccardo Consolato, Di Perna Giusy Gabriella, Sava Laura, Scuderi Maria Francesca Antonella, Rizzo Simona, Fusto Mario Emanuele Pio.

Candidato sindaco Alfio Virgolini

Assessori designati: Vice Sindaco Anthony Distefano; Maria Barbara Benfatto; Agata Marzola; Consolazione Rapisarda; Maria Concetta Sambataro; Giuseppe Alfio Sciacca.

Diventerà Bellissima: Aureliano Luigi, Balsamo Anna Maria, Barbagallo Giuseppe Carmelo, Benfatio Mariabarbara, Borzì Barbara, Carbonaro Alberto Luigi, Carone Antonino, Corallo Lorenza, Corona Pamela, Cozzetto Pasquale Marcello, D’ignoti Giovanni Luca detto Gianluca, Di Stefano Antonino Alberto Alessio detto Anthony, Ferrante Roberto detto Roby detto Robi, Fonti Castelbonese Maria, Furnari Consolazione, Isaia Antonino Emanuele detto Nino, Lombardo Rosario detto Saro, Marinaro Carmelo, Peci Caterina Detta Katia Sciutteri Agostina, Signorello Conceita Detta Ketty, Terranova Lorenzo, Tomasello Francesco detto Franco, Vitale Francesco Carmelo.

Meloni per Virgolini: Calenduccia Angelo, Amorelli Concettina detta Concetta, Caggeggi Vincenzo Giorgio, Catena Lorella Maria, Centorino Giovanni , D’Angelo Ivana. Di Benedetto Massimo, Fiorito Federica, Giordano Salvatore detto Salvo, Lopresti Giuseppe Antonio Salvatore, Luitta Mariagrazia, Mantegna Giuseppe detto Peppe, Milici Salvatore detto Salvo, Minutolo Alfio Enrico detto Alfredo, Musumeci Attilia, Orto Consolata detta Ionella, Palumbo Irene, Paternò Consolato detto Tuccio, Piana Giovanni, Privitera Giuseppe, Serrano Lucia, Statelli Gaetano Enrico, Tomadello Salvatore Giuseppe Detto Salvo, Travagliante Maria Chiara.

Alleanza per Paternò: Marzola Agata, Sciacca Giuseppe Alfio detto Alfredo, Aiosa Angelo Salvatore, Anicito Alfio, Bachini Carlo, Carbonaro Carmela detta Melita, Chisari Salvatore detto Turi, Conigliello Maria Carmela detta Mary, Di Caro Paolo, Di Fazio Gabriele detto Fazio, Di Guardo Federica, Egitto Stefania Maria, Finocchiaro Melissa, Giannazzo Manuel Cristian, Guzzetta Angela, Melì Antonino detto Antonio Toni, Nicosia Giovanni, Altone Giuseppina detta Pinella, Pappalardo Dario, Rau Concetta, Signorello Giuseppina detta Giusi, Tirenna Carmelo Antonio Francesco, Toscano Elena, Vigiano Veronica.

Alfio Virgolini sindaco: Bentivegna Antonino Emmanuele detto Tony, Borzì Salvatore detto Turi – Salvo, Chiara Greta, Ciappetta Alessandra, Corsaro Sonia Giusi, Cunsolo Lucio detto Luciano, Cusmano Cinzia, Di Mattea Maria Carmela Grazia, Di Stefano Tommaso Carmelo, Esposito Nunzio, Failla Salvatore, Fazio Maria Teresa, Fioretto Concetta, Leotta Nunzia Daniela detta Nancy, Miceli Enzo, Narda Angelo Gabriele, Panassidi Francesco detto Franco, Pulvirenti Chiara, Rapisarda Alberto, Ronsivalle Francesco detto Franco, Sava Silvia detta Barbara, Scandurra Lucia, Schillaci Rossana, Valore Antonino detto Nino.

Azzurri Virgolini Sindaco: Coppola Alfio, Buttò Guerrina Cristina Domenica, Caponnetto Maddalena, Di Marzo Giuseppina, Frisenna Salvatore Antonino, Giordano Alessandra, La Spina Adelina detta Adele, Laudani Vincenzo, Magro Angela, Maugeri Riccardo, Palumbo Vito, Parisi Alfio, Pascale Giorgia Iliana, Pennisi Angelo, Russo Michele, Sambataro Maria Concetta detta Concetta, Santonocito Antonino detto Anthony, Stabile Lorena Maria, Trombetta Claudia, Bonanno Deborah.

Lista Rapisarda: Rapisarda Consolazione detta Ionella, Anicito Antonino detto Nino, Borzi’ Carmela detta Carmen, Caponnetto Lucio, Carmanello Andrea, Di Marco Giuseppe detto Pippo, Emmanuele Barbara Matilde, Fichera Vanessa, Forte Davide, Giordano Antonino Riccardo, Malaponti Maurizio, Moschetto Antonino Andrea, Pennisi Valentina Anna Maria, Pina Livio Claudio, Pistorio Francesco, Russo Carmelo, Santonocito Antonino detto Antony, Sinatra Agata, Trusso sfrazzetto Giancarlo, Velardo Vincenzo, Rizzuto Rosario, Toscano Giuseppa.

Candidato sindaco Maria Grazia Pannitteri

Assessori designati: Sante Chinnici, Filippo Condorelli, Francesco Muzzicato, Cinzia Caruso

Maria Grazia Pannitteri sindaco: Pannitteri Maria Grazia, Crupi Francesco, Aiosa Consolato, Ali’ Francesco, Ardizzone Naomi, Battaglia Luigia Detta Luisa, Cartalemi Nunzio, Costa Giuseppe Detto Pippo, Cracchiolo Barbara Maria Agnese Detta Barbara, D’amore Miriam, Di Franca Carmela Maria, Finocchiaro Giuseppe, Fiorito Oscar Vincenzo Detto Oscar, Fumoso Salvatore, Librizzi Nunziatina Detta Nancy, Longo Giuseppe, Micale Daniele Fabio, Orto Salvatore, Pappalardo Rosa, Rapisarda Barbara Consolazione, Russo Salvatore Detto Salvo, Sinatra Antonino Detto Nino.

Insieme per Paternò: Ardizzone Martino, Campisano Salvatore, Castiglione Francesco, Finocchiaro Giovanni, Flammia Claudia, Grasso Salvatore Detto Toti, La Delfa Salvatore Detto Salvo, Licandri Paolo, Lo Castro Angela, Messina Daniela, Messina Rita, Milicia Emanuela, Mio Giovanni, Natoli Francesca, Palazzolo Nerina, Sapienza Giuseppe, Sinatra Selene, Virgillito Marialuisa, Verna Veronica, Vinci Carmela.

Lista Condorelli: Aiosa Antonino, Battiato Rosa, Calabro’ Silvia, Cariola Roberto, Castelli Giulia, Catania Mario, Catena Consolato, Corallo Azzurra Agata Maria, Costa Anna, Cunsolo Cinzia, D’angelo Luca, Fazio Flavia, Finocchiaro Francesco, Licandri Angelo, Messina Vincenzo, Nicotra Stefania, Oliveri Angelo, Privitera Concettina Angela detta Ketty, Raciti Mario, Rapisarda Maria Barbara Rao Lucio, Spampinato Salvatore Giovanni, Venuti Carmelina, Agostino Ninone Sarina.

