È morto Giuseppe Azzaro, due volte sindaco di Catania e deputato per 7 legislature

L’amministrazione comunale di Catania partecipa il cordoglio della città per la scomparsa dell’ex sindaco del capoluogo etneo ed ex deputato della Democrazia Crisitana Giuseppe Azzaro, morto ieri a Roma all’età di 96 anni.

Dell’onorevole Azzaro - si legge nella nota - rimane il ricordo indelebile di un personaggio di alto profilo morale e culturale, che tra gli anni '50 e '90 del secolo scorso, fu protagonista assoluto di tante stagioni della vita pubblica catanese e nazionale. Per due volte fu sindaco della città di Catania, tra il 1987 e il 1988 e successivamente nel 1991. Deputato al Parlamento per sette legislature e vicepresidente della Camera, fu interprete diretto del pensiero sturziano e dell’impegno dei cattolici in politica. Originario di Caltagirone, stabilì giovanissimo la sua residenza a Catania per seguire da vicino la vita politica e municipale della città, a cui diede contributi di rigore morale e buona prassi amministrativa anche da assessore alle finanze e da consigliere comunale, prima di trasferirsi definitivamente nella Capitale. Ai familiari e ai tanti cittadini che ancora ne ricordano lo stile e l'efficace sobrietà, va il cordoglio della città di Catania».

Il segretario regionale di Noi di Centro-Mastella Giovanni Di Trapani ha espresso in una nota il cordoglio del partito per la scomparsa dell'ex deputato. «Azzaro - ricorda Di Trapani, precisando di farsi interprete anche del sentimento del segretario nazionale Clemente Mastella - fu per decenni un personaggio di primissimo piano della politica catanese, siciliana e nazionale, oltreché uomo di cultura e testimone del pensiero sturziano».

