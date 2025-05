Ars, Alessandro Porto subentra a Giuseppe Castiglione

Alessandro Porto, assessore alla Polizia municipale e alla Protezione civile del Comune di Catania, è da oggi pomeriggio parlamentare regionale. La Commissione verifica poteri dell’Ars ha dato il via libera all’insediamento dell’esponente autonomista. Porto prende il posto di Giuseppe Castiglione che in ottemperanza alla legge Severino è stato sospeso dall’incarico, ma non è decaduto, dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e la giunta comunale hanno rivolto i loro auguri ad Alessandro Porto, assessore uscente che ha rassegnato le dimissioni per assumere l’incarico di deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. "Siamo certi - hanno dichiarato - che Alessandro Porto saprà svolgere con impegno e rigore anche il ruolo di parlamentare regionale. Abbiamo avuto modo di apprezzare quotidianamente il suo spirito costruttivo e il leale attaccamento alle istituzioni in quello di assessore, con deleghe in diversi ambiti dell’Amministrazione comunale di Catania, sempre nell’interesse del Comune e della Città. Siamo convinti che continuerà a operare con lo stesso slancio a Palermo, nell’interesse della Regione e dei cittadini siciliani, coniugando la passione civica con la lunga esperienza maturata come amministratore locale. A lui vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro".