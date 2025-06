Azione Catania partecipa al Summer Lab 2025 – formazione e innovazione in riva al Garda

La sede di Catania di Azione aderisce con entusiasmo, coinvolgendo giovani, professionisti e attivisti locali. L’obiettivo, scrivono in una nota, è portare in Lombardia un contributo fresco, creativo e fortemente radicato nella realtà siciliana, condividendo esperienze e valori con gli altri partecipanti.

Il Summer Lab è un’esperienza residenziale di tre giorni pensata per fare formazione in modo divertente e interattivo. Tra workshop, attività di gruppo e momenti di svago, i partecipanti sono stimolati a migliorare soft skills fondamentali quali leadership, comunicazione, problem solving e spirito di squadra.

«Azione Catania non poteva mancare - ha dichiarato, Marco Magnano San Lio, dirigente di Azione Catania- . Il Summer Lab è l’occasione perfetta per trasformare idee e energie in progetti concreti. Portiamo la nostra visione locale, con l’ambizione di costruire reti e talenti che abbiano ricadute reali anche qui in Sicilia».