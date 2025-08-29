Schifani: «Il Pil della Sicilia cresce. Salvini? Il miglior ministro dell'Infrastrutture che la Sicilia abbia mai avuto»

«Un forte impegno in questi tre anni di governo. La cosa principale su cui abbiamo puntato è la semplificazione, il Pil cresce, ci sono tanti indicatori positivi. Tanti i cantieri Anas attivati, principalmente del governo nazionale, su cui il Ministro alle infrastrutture Salvini ha puntato per fare in modo che il Ponte sullo Stretto non restasse un’opera isolata». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervistato nell’ambito della manifestazione EtnaForum2025.

Il presidente ha poi toccato il tema scottante della nomina di Annalisa Tardino a capo dell'Autorità portuale di Palermo: «Stimo Annalisa Tardino - ha detto - è una brava avvocata e mi sono trovato bene con lei nel coordinamento della Lega. Per quel settore (Autorità Portuale n.d.r) penso serva una figura tecnica, quanto meno competente. Ad aprile, dopo un confronto informale con il ministro Matteo Salvini non ci siamo più sentiti. A giugno ho avuto un incontro con il vice ministro Rixi, che ha la delega ai porti. In quella fase avevo condiviso l’esigenza di garantire continuità tecnica, facendo riferimento a Pasqualino Monti. Monti ha regalato il mare a Palermo - ha proseguito l'ex presidente del Senato -. Successivamente non ci siamo più sentiti. Mi è stata chiesta un’intesa sull'Autorità portuale di Messina e l’ho concessa. Il primo luglio ho scritto al ministro Salvini e domandato come mai avessi ricevuto una richiesta d’intesa su Messina mentre non arrivava nessuna notizia su Palermo. Ho preferito restare in attesa: non avrei voluto che si arrivasse a un commissariamento, perché ritengo necessaria la continuità e una guida radicata nel territorio. Non ho avuto alcun riscontro e il 18 agosto è stata comunicata questa nomina», ha ricostruito il presidente della Regione Siciliana. Sull'incrinarsi dei rapporti con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il governatore Schifani ha dichiarato: «Il grande amore non è cambiato, non è successo nulla. Ho già dichiarato che Salvini è il miglior ministro delle Infrastrutture di un governo nazionale che la Sicilia ha avuto».