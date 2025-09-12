Adrano, Marica Terranova aderisce ad Azione

Il consigliere comunale di Adrano, Marica Terranova entra ufficialmente a far parte di Azione. Con una solida esperienza amministrativa alle spalle – già assessore e vicesindaco del Comune di Adrano – Terranova porta nel partito competenza, passione e un impegno costante al servizio della comunità.

Il segretario provinciale di Azione, Pippo Ferrante, riconoscendo il valore del suo percorso politico e professionale, le ha affidato l’incarico di Responsabile Enti Locali e di componente della segreteria provinciale.

«L’ingresso di Marica Terranova – ha dichiarato Ferrante – rappresenta un ulteriore passo per rafforzare la presenza di Azione sul territorio e per consolidare un progetto politico basato su serietà, competenza e vicinanza ai cittadini».