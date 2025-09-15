Priolo, assolto l’ex sindaco Antonello Rizza: in appello cadono le accuse di voto di scambio

La Corte d’Appello di Catania ha assolto undici imputati coinvolti nell’inchiesta Qualunquemente, avviata dalla Procura di Siracusa con le accuse di voto di scambio e concussione.

Secondo l'accusa, l’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, insieme ad alcuni assessori e dirigenti comunali, avrebbe utilizzato fondi pubblici destinati ai sussidi sociali per ottenere consensi elettorali. L’inchiesta aveva ipotizzato la distrazione di circa 1,8 milioni di euro in sussidi straordinari una tantum tra il 2011 e il 2014, legati alle regionali del 2012 e alle amministrative del 2013, vinte da Rizza.

Tra gli assolti c’è anche Carlo Auteri, oggi deputato regionale della Dc, che la Procura accusava di aver beneficiato dell’organizzazione del Carnevale 2013 con fatture gonfiate grazie all’intervento dell’allora sindaco.