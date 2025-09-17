Catania, morto a 71 anni l'ex sottosegretario autonomista Giuseppe Maria Reina

È morto a Catania, a 71 anni, Giuseppe Maria Reina, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi.

Eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia, era stato parlamentare della Camera dei deputati dall’aprile del 2006 all’aprile del 2008. Iscritto nel gruppo del Movimento per l'autonomia, aveva ricoperto a Montecitorio gli incarichi di segretario di Presidenza e di componente della commissione Finanze.