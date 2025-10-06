L'ex vicecoordinatore FdI in Sicilia D'Urso Somma aderisce alla Lega

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Francesco D'Urso Somma
L’ex vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco D’Urso Somma, aderisce alla Lega per Salvini premier in Sicilia. Lo annuncia la Lega.

«Voglio dare un caloroso benvenuto nella Lega a Francesco D’Urso Somma - ha commentato il vice presidente della Regione Luca Sammartino - è un dirigente politico di lungo corso, che da oggi entra nella nostra comunità umana e politica insieme al suo gruppo. Insieme lavoreremo per valorizzare sempre di più il nostro territorio con attenzione per le esigenze dei cittadini e grande senso di responsabilità».

«La comunità umana e politica della Lega cresce ancora - ha osservato la coordinatrice della Lega etnea, Valeria Sudano - accogliamo con piacere Francesco D’Urso Somma, un valore aggiungi per il nostro partito che continua a crescere e radicarsi. Siamo certi che insieme faremo un ottimo lavoro di squadra sul territorio del Catanese».

