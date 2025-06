Scompenso cardiaco, sfide del presente e prospettive per il futuro: verso un approccio integrato

“Il congresso di quest’anno si concentra sull’approccio integrato nella gestione dello scompenso cardiaco, con particolare attenzione alla personalizzazione delle cure. - spiega Alessio La Manna, responsabile scientifico dell’evento nonché direttore dell’unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale San Marco di Catania - Includeremo sessioni su nuove terapie interventistiche e farmacologiche, tecnologia digitale per il monitoraggio a distanza e, soprattutto, sull’importanza di una presa in carico multidisciplinare del paziente”. La Manna sottolinea come “lo scompenso cardiaco non è più una patologia gestibile solo dal cardiologo. Oggi sappiamo che la maggior parte dei pazienti presenta comorbidità complesse, come il diabete e l’insufficienza renale. Per questo motivo abbiamo voluto una faculty che includesse anche diabetologi, nefrologi, internisti e medici di medicina generale. Il lavoro sinergico tra specialisti è fondamentale per migliorare la prognosi e ridurre i ricoveri ripetuti”. Ci saranno così sessioni congiunte tra cardiologi ed altri specialisti: “Tra i vari temi, - conclude La Manna - affronteremo quello della sindrome cardiorenale metabolica con nefrologi di rilievo, mentre con i diabetologi discuteremo l’impatto delle nuove terapie ipoglicemizzanti sul rischio cardiovascolare. L’obiettivo è una medicina più efficace, centrata sul paziente. Coordinare le competenze significa prevenire le complicanze, ottimizzare i trattamenti e garantire continuità assistenziale. È un cambio di paradigma che il nostro congresso vuole sostenere con forza, anche attraverso il dialogo tra specialisti e territorio”.