Catania, grossa cisti ovarica rimossa prima della nascita: la piccola Sofia salvata al Policlinico

Un delicato intervento intrauterino ha permesso di salvare una neonata affetta da una voluminosa cisti ovarica, diagnosticata alla 30ª settimana di gravidanza. La procedura, eseguita al Policlinico di Catania alla 36ª settimana, ha evitato complicazioni e un parto prematuro: la bimba, Sofia, è nata naturalmente alla 38ª settimana e sta bene, così come la madre.

L’intervento è stato condotto in anestesia locale tramite aspirazione ecoguidata della cisti, che occupava quasi tutta l’area addominale del feto. A firmare il successo è stata l’équipe multidisciplinare delle unità di Ginecologia, Neonatologia e Chirurgia Pediatrica, che ha operato con tecniche mininvasive e strumenti adattati alle dimensioni del feto.

Quasi in contemporanea, lo stesso Policlinico è stato protagonista di un altro risultato di rilievo: quattro trapianti di rene in tre giorni. Due madri hanno donato il rene ai figli, entrambi in dialisi da anni, e altri due trapianti sono stati eseguiti in parallelo da donatori deceduti. Tutti i pazienti stanno bene, così come le donatrici.