Lennon Festival, 3 giorni di spettacoli e beneficenza a Belpasso

Tre giorni di musica e di raccolta fondi: è il Lennon Festival, concorso nazionale per cantautori, interpreti e gruppi musicali emergenti, con 23 artisti in gara, organizzato dal Lennon Club e in programma dal 5 al 7 settembre all'Anfiteatro di Belpasso.

Al suo interno ci sarà spazio anche per Progetto Grazia, associazione di Acireale che da 13 anni è impegnata in Italia in campagne di sensibilizzazione e informazione sul morbo di Krabbe avvalendosi di un team di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (Biomec) dell'università di Catania.

Al fianco di Progetto Grazia, in questa edizione del Lennon Festival, c'è A-Tono Onlus, associazione che cura la raccolta fondi, ha prodotto i gadget che saranno distribuiti e ha studiato la strategia social del progetto di ricerca per la manifestazione. A-Tono Onlus ha anche realizzato il sito internet della manifestazione giunta alla sedicesima edizione (http://lennonfestival.lennonclub.it) che avrà la cantante Arisa come ospite d'onore per la serata conclusiva del 7 settembre.

