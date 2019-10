A Misterbianco un party esclusivo tra spettacolo e innovazione

Inizia il countdown per il party, ad invito nominativo, targato #FOTIAUTO con la presenza di uno dei dj più famosi al mondo, Leo Lippolis, per un’experience all’insegna di effetti speciali e buon cibo, made in Sud, che si terrà domani, sabato 26 ottobre, alle ore 20:00, in via Giorgio Sidney Sonnino,3.

Uno spettacolo al ritmo del producer siciliano, per ben 4 volte al primo posto della classifica techno, a cui si aggiungono altre 18 tracce in top 100, di cui 10 in Top 10. Per il pubblico degli appassionati delle 4 ruote, proporrà un live dal cuore house e tech house, che spazierà anche ai groove dinamici presenti nel suo mondo del suono, immersi un’atmosfera emozionante. Quando Lippolis si occupa delle ruote d’acciaio, tutti sono assorbiti nel suo viaggio musicale, e accade qualcosa di magico, una vera energia prende piede e le persone si collegano alla musica in un modo che è meravigliosamente puro.

Durante l’imperdibile serata glamour, sarà dunque possibile provare alcuni dei più innovativi modelli della gamma Jaguar e Land Rover, accompagnati da veri esperti driver, in grado di assicurare la massima sicurezza ed efficienza. In anteprima siciliana, sarà anche presentata la nuova Jaguar I-PACE, il primo veicolo elettrico Jaguar, una novità per tutto il settore auto motive. Ma non solo, una cascata di prelibatezze, dal dolce al salato, con 9 postazioni sempre attive, che sforneranno i migliori piatti della tradizione, preparati dalle sapienti mani dello chef Pietro La Torre, che insieme a tutto il suo staff, si esibirà in magnetici cooking show. Un viaggio all’insegna della potenza e del divertimento, con gli allestimenti scenografici della manager event, Carlotta Patti, che creerà uno scenario moderno, con giochi di luce dinamici, e che continuerà anche domenica 27, in un Open Day dedicato alle famiglie, con light buffet e attività di test drive.

