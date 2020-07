Sanremo Rock, a Catania la finale regionale per l'Ariston

Sarà a Catania la finale regionale del 33° Sanremo Rock& Trend Festival. Le migliori band della Sicilia si sfideranno per guadagnarsi l'accesso al palco dell'Ariston. L'appuntamento con il concorso più ambito per rocker emergenti è per oggi al Teatro Holy Tape e vedrà ben otto artisti o band, che si sfideranno rigorosamente dal vivo per conquistare i tre posti in palio per le finali nazionali che si disputeranno durante la seconda settimana di settembre al Teatro Ariston di Sanremo.

Saranno protagonisti sul palco: Noise Horizon, The Summit, De Xenya, Alèa, Neoteroi, Afa, London Dry, Bleetz. Tutte le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da addetti ai lavori del settore musicale. Al termine dell’evento, si conosceranno i nomi delle band che potranno accedere direttamente alle finali nazionali del Festival al Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di settembre.

© Riproduzione riservata