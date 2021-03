"Fumata a forma di fiamma dell'Arma", così i carabinieri immortalano l'Etna: la foto

«Oggi l’Etna dà a noi il buongiorno con una fumata a forma di fiamma dell’Arma! #Carabinieri #PossiamoAiutarvi».

È il messaggio sulle piattaforme social dei carabinieri a commento di una foto scatta da Catania della nube eruttiva dell’Etna emessa nell’ultima fase parossistica.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania, comunica intanto che è cessata l’attività di fontana di lava al cratere di Sud-Est dell’Etna.

Rimane una debole attività di emissione di cenere. La colata lavica continua ad essere alimentata e il fronte avanza nella parte alta della valle del Bove. L’ampiezza del tremore vulcanico è in rapido decremento, come lo sono gli eventi infrasonici, in ampiezza e frequenza.

