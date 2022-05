Luxuria madrina del Catania Pride: «Amore, inclusione e pace devono straripare»

Vladimir Luxuria è la madrina del Catania Pride 2022 in programma il 2 luglio. A renderlo noto l'Arcigay del capoluogo etneo, che sottolinea come la manifestazione voglia «esaltare l’amore “senza confini”, un’affermazione divenuta slogan, riscuotendo l’apprezzamento di Luxuria».

«Lo slogan “Senza confini” - dice Luxuria in un video messaggio - mi piace molto. Un po’ come l’amore, che deve essere sconfinato. L’amore è una corrente impetuosa che non si può arginare, anzi. Deve straripare. L’amore, l’inclusione, la pace devono essere straripanti».

«Siamo felici di annunciare la nostra madrina ufficiale del Catania Pride 2022 Vladimir Luxuria - afferma Armando Caravini, portavoce del Catania Pride e presidente di Arcigay Catania, - personaggio televisivo e, soprattutto, vera e grande attivista per i diritti LGBTQI+. Torneremo ad appropriarci delle strade e delle piazze della città con i nostri corpi e le nostre battaglie in occasione della grande parata senza confini, del Pride Village dal 28 giugno al 1 luglio e del grande corteo pride del 2 luglio».

