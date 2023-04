Imprese junior di Sicilia: alle finali nazionali le scuole di San Giovanni La Punta, Pachino e Milazzo

Una scuola di San Giovanni La Punta ha vinto la competizione territoriale della Sicilia di Impresa in azione, il programma di educazione all’imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell’Istruzione, che ha coinvolto oltre 600 studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della regione. Junior Achievement Italia ha coinvolto nell’anno scolastico 2022/2023 più di 30.000 studenti in Sicilia. Siglato anche il protocollo di intesa tra Junior Achievement Italia e Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia che favorirà la diffusione della cultura imprenditoriale attraverso i programmi dell’associazione.

I ragazzi e le ragazze hanno presentato le loro idee durante la fiera ospitata dall’Impact community hub Isola Catania impresa sociale all’interno di Palazzo Biscari. Vincitori gli alunni della IV B dell’Ite Enrico De Nicola di San Giovanni La Punta.

I giovani hanno sviluppato il progetto Fit your style, una piattaforma innovativa che permette di gestire il proprio guardaroba in modo più efficiente e sostenibile, con l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone pensano al loro guardaroba, evitando l'inutilità dei vestiti e riducendo l'impatto ambientale del settore della moda. La piattaforma permette di creare un armadio digitale in cui archiviare i propri vestiti. Grazie a un'interfaccia intuitiva, è possibile organizzarli in base a categorie, stagioni, occasioni e altro ancora. In questo modo, è possibile tenere traccia di ciò che si possiede e ridurre gli acquisti impulsivi. Ma non è tutto. La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per generare outfit con i vestiti dell’utente, imparando dai suoi gusti e preferenze.

Dieci i progetti in concorso. La mini-impresa Smart Bumblebees della IV D dell’Itis Michelangelo Bartolo di Pachino è vincitrice del progetto Skills 4 the Future, realizzato da Junior Achievement Italia e dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia settore Food (Eit Food) con l’obiettivo di preparare le future generazioni alle molteplici sfide relative all’uso sostenibile delle risorse del pianeta. La mini- impresa ha presentato un prodotto per prevenire l’eventuale scarsa impollinazione del Bombus terrestris utilizzato ormai in molte aziende agricole, in alternativa all’ormonatura dei fiori. Attraverso un’accurata ricerca, il team ha analizzato le possibili soluzioni finalizzate a permettere una efficiente monitoraggio e controllo dell’attività di questi insetti avendo cura, al contempo, di garantire loro le migliori condizioni per un corretto sviluppo. Il team propone un contenitore per arnie, Smart Hive, che garantisce il totale controllo di ciò che può compromettere l’impollinazione anche da remoto. Si tratta di un contenitore dotato di sensori e attuatori che, gestiti da un microcontrollore, rendono qualsiasi arnia smart e pertanto facilmente gestibile dall’utente anche attraverso un’app.

Secondo classificato del progetto Skills 4 the Future è la mini-impresa tech seeding della III A MM dell’Istituto tecnico tecnologico Ettore Majorana di Milazzo. Il team ha ideato Sow and go, una seminatrice di precisione che permette di controllare l’intero processo di semina, rendendolo più efficace ed efficiente, riducendo lo spreco sia del materiale da annaffiare all’inizio che del prodotto finale. Sow and go pianta i semi secondo una logica preimpostata che consente di depositare accuratamente il seme, andando così ad aumentarne l’efficienza, in quanto si evita di sprecare prodotto prezioso, e l’efficacia in quanto si evita di andare ad accumulare troppo prodotto in una determinata area del campo.

Gli studenti delle tre scuole, di San Giovanni La Punta, Pachino e Milazzo, accedono alla finale dei campionati di imprenditorialità del Ministero dell’Istruzione e del Merito in programma alla Bocconi di Milano il prossimo 5 e 6 giugno.

