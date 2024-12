Jill Biden ha lasciato la Sicilia, in volo verso Abu Dhabi

Si è concluso il viaggio di Jill Biden in Sicilia. Dopo avere fatto tappa alla base militare di Sigonella, tra Catania e Siracusa, e a Gesso, villaggio del Comune di Messina dove sono nati i suoi bisnonni, la First lady degli Stati Uniti è ripartita con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. L’aereo con cui viaggia è già decollato dall’aeroporto della Nas Sigonella. Jill Biden ha altre due mete in programma fino all’8 dicembre: Qatar e Francia.