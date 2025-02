DiversaMente Donna, 13 modelle sfilano per le ospiti di Villa Letizia a Zafferana Etnea

«È una gioia immensa, un privilegio e una sfida essere il direttore artistico di un evento speciale che è insieme di arte, cultura, spettacolo, integrazione, soprattutto, elementi che susciteranno emozioni irripetibili sul palco, dietro le quinte, e in sala. DiversaMente Donna sarà tutto questo e tanto altro ancora». Così Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle arti di Catania, presenta l’evento che sarà ospitato a Zafferana venerdì 7 marzo, alle 17,30, nel Municipio, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, presieduta dall’avvocato Salvatore Russo.

DiversaMente Donna, che volutamente anticipa la giornata dell’8 perché oggi giorno deve essere la Festa della Donna, così come ogni giorno deve essere la Festa dell’Uomo, avrà come protagoniste 13 indossatrici tra modelle dell’Accademia e le ospiti della comunità terapeutica assistita Villa Letizia, che indosseranno le creazioni di 4 stilisti emergenti. Ad arricchire una “scaletta” densa di attrazioni saranno: Filippo Di Mauro, esploratore di anime e pensieri, Erika Ragazzi, il violino più magico che ci sia, Maria Grazia Tringale, la voce del paradiso, Amedeo Falla, tra i protagonisti della festa per Sant’Agata, Maurizio Fragalà, artista-gioielliere che completerà la bellezza degli abiti, Grazia Sturiale di Ars, centro di formazione professionale, per il trucco ed il parrucco. E ancora: la Compagnia di danza storica di Nino Graziano Luca con la maestra Vita Ventimiglia e la New Dance di Rosaria Sgroi.