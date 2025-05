Borgo dei Borghi, Militello in Val di Catania conquista il primo posto

Militello in Val di Catania conquista il primo posto nel tradizionale contest del Borgo dei Borghi, format legato alla trasmissione di Rai3 Kilimangiaro, vincendo nel voto popolare. Il borgo in provincia di Catania, inserito dal 2002 nell’associazione dei Borghi più Belli d’Italia e riconosciuto patrimonio Unesco per il suo straordinario patrimonio barocco, si è posizionato al primo posto tra i 20 borghi in concorso quest’anno. Militello, un borgo sospeso tra cultura e natura Chiese barocche di inestimabile valore, palazzi nobiliari, un ricco patrimonio culturale testimoniato dai monumenti di epoca medievale e barocca, musei che custodiscono e promuovono tradizioni e buone pratiche locali hanno conquistato il pubblico e la giuria.

Un ruolo determinante nella vittoria lo ha avuto anche il valore naturalistico delle cascate dell’Oxena, un percorso naturale che attrae visitatori da tutta Europa. Grazie a questa vittoria, Militello si prepara essere una delle mete turistiche di punta per l’estate 2025.