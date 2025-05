«I Tesori dell’Alveare» all’Orto Botanico di Catania: una mattinata dedicata al mondo delle api

Domenica 18 maggio l’Orto Botanico di Catania (via Etnea 397) ospiterà «I Tesori dell’Alveare», un evento speciale promosso da Aras – Associazione regionale apicoltori siciliani e Officine culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania. La giornata sarà dedicata alla scoperta del mondo delle api e del miele, con un programma ricco di iniziative divulgative, artistiche e sensoriali, pensate per adulti e bambini.

Alle 10.30 l’inaugurazione con la sessione di apicoltura didattica, seguita da numerose attività parallele, ovvero il Beeinfopoint (ore 10–13.30), spazio informativo a cura di Aras con Luca Castello, la mostra fotografica «I tesori dell’alveare», a cura di Simone Aprile, e la mostra pittorica «Erbacce», a cura di Mariella Calò.

Tra le attività più attese le visite guidate dell’Orto Botanico a cura di Officine Culturali (alle 11 e alle 12 su prenotazione), il laboratorio «Cosa ci raccontano le api» con Antonino Coco, comprensivo di degustazione e anch’esso su prenotazione, e la degustazione «Fermentati e distillati di miele» (12-13), a cura degli Honey bar Tender Paolo Rametta e Pietro Ricciardo. Per partecipare a laboratori e visite guidate è obbligatoria la prenotazione. Info e prenotazioni: 095 7102767 o 334 9242464 (anche via WhatsApp).