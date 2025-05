La cultura del bene comune alla scuola di formazione di Futurlab

La cultura del bene comune è stata l'argomento conclusivo del VI ciclo di lezioni della Scuola di formazione, organizzato da Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia, rivolto a studenti di scuole superiori e universitari. I relatori si sono soffermati sui vari significati del concetto di bene comune. Stefano Zamagni, ordinario di Economia politica all’Università di Bologna, e Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, hanno tenuto vere e proprie lectio magistralis da remoto. In presenza Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus, già sottosegretario al ministero del Lavoro e senatore, e Rosario Valastro, acese, il primo siciliano presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Roberto Monteforte, vice presidente di Cdo Sicilia, ha sottolineato la vocazione della cuola di formazione per il bene comune: offrire agli studenti nuovi spazi di formazione e di approfondimento.

Interessanti gli interventi di alcuni studenti: Matteo Gil Catuogno, Carmelo Spina e Alex Lembo, rispettivamente del Galileo Galilei e del Principe Umberto di Catania e Benedetto Radice di Bronte. che hanno sottolineato l'importanza di un'esperienza formativa extra scolastica, che ha coinvolto complessivamente circa 100 studenti, e l'ex senatrice Tiziana Drago che ha esortato i giovani alla partecipazione attiva al dibattito politico, a cominciare dall'espressione del voto. L’incontro è stato moderato dal presidente di Futurlab, Antonio La Ferrara, che ha espresso soddisfazione per la fattiva partecipazione degli studenti, per la generosa disponibilità dei relatori e il risultato conseguito, tutte ottime premesse alla prossima edizione che amplierà il coinvolgimento degli istituti superiori e dei dipartimenti universitari.