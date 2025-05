È morto Ivan Lo Bello, ex presidente di Confindustria Sicilia

È morto a Catania Ivan Lo Bello, ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex vicepresidente nazionale degli industriali. Era malato da tempo e aveva deciso di ritirarsi dalla vita pubblica. Nato nel 1963, laureato in Giurisprudenza, Lo Bello è stato tra gli artefici della svolta etica dell’associazione degli industriali siciliani con l'introduzione di un codice che che prevedeva l’espulsione degli imprenditori che pagavano il pizzo.

Nel 1999 è stato eletto presidente di Confindustria Siracusa, carica che ha ricoperto fino al 2005, nel 2006 è diventato presidente di Confindustria Sicilia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi: vicepresidente di Confindustria con delega all’Educazione dal 2012; presidente della Camera di Commercio di Siracusa; presidente di Unioncamere dal 2015 al 2018; presidente del Banco di Sicilia dal 2008 al 2010; presidente di UniCredit Leasing dal 2010; componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CENSIS dal 2010.