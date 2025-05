Greta Thunberg approda a Catania con la Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza

Domani, sabato 31 maggio, alle 14:30, saranno presenti a Etna Comics Greta Thunberg, attivista ambientale di fama mondiale, fondatrice del movimento Fridays for Future, e Liam Cunningham, attore irlandese noto per il suo impegno nelle campagne umanitarie e per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie Game of Thrones. Thunberg, da anni in prima linea nella difesa dei diritti umani e nella lotta alla crisi climatica, e Cunningham, attivamente coinvolto nella sensibilizzazione internazionale sulle violazioni dei diritti umani in Palestina, terranno un panel in Area Movie dal titolo "Freedom Flotilla Coalition - From Catania to Gaza".

L’incontro sarà dedicato alla missione in barca in partenza dal capoluogo etneo con l’obiettivo di raggiungere Gaza e portare sostegno umanitario, promuovendo i diritti umani e la solidarietà internazionale. Interverranno anche Thiago Ávila, attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica, impegnato in movimenti internazionali per i diritti dei popoli e la democrazia partecipativa, e Yasemin Acar, psicologa sociale, ricercatrice esperta in dinamiche di conflitto, partecipazione politica e movimenti collettivi, ed Ann Wright, attivista per la pace, ex diplomatica statunitense ed ex colonnello dell’esercito degli Stati Uniti.