Greta Thunberg «ha una crisi» e non sale sul palco di Etna Comics

Arriva a Etna Comics a piedi, da sola, paga il biglietto e passeggia in incognito tra i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere, poi Greta Thunberg, attivista ambientale di fama mondiale e fondatrice del movimento Fridays for Future, «ha una crisi» e non si presenta sul palco, lasciando tutti ad aspettarla. «È in giro - spiegano, senza aggiungere troppi altri dettagli, gli attivisti che la accompagnano - potrebbe apparire all’improvviso». Ed effettivamente qualcuno la vede davvero. Incredulo. Come chi, tra pubblico e stampa, attendeva il suo arrivo. Dunque Greta Thunberg era presente, malgrado la pesante assenza al panel «Freedom Flotilla Coalition - From Catania to Gaza», organizzato per lanciare la missione in barca in partenza da Catania verso Gaza per portare sostegno umanitario, promuovendo i diritti umani e la solidarietà internazionale.

A veicolare il suo messaggio ci ha pensato l’attore irlandese Liam Cunningham, noto per il suo impegno nelle campagne umanitarie e per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie Game of Thrones. Insieme all’attivista brasiliano Thiago Ávila, alla psicologa sociale Yasemin Acar e Ann Wright, attivista per la pace, ex diplomatica statunitense e all’ex colonnello dell’esercito degli Stati Uniti d’America, è salito sul palco del festival.