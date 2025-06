Caltagirone, due giorni nel segno dell’Umanesimo cristiano: l’eredità di don Sturzo tra innovazione e speranza

“L’Umanesimo cristiano non è artificiale!” è il titolo della due giorni che oggi, venerdì 27, e domani, sabato 28 giugno, trasforma Caltagirone in un crocevia di riflessione, cultura e impegno civile. L’evento, promosso dall’associazione AnimAzione e dalla Fondazione Istituto di promozione umana Mons. F. Di Vincenzo ETS, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio di numerosi enti pubblici e privati, si svolge in due luoghi simbolo della figura di don Luigi Sturzo: il Municipio e il casale rurale della famiglia Sturzo.

Nel contesto dell’Anno Giubilare, l’iniziativa pone Caltagirone come “luogo di speranza” per nuove politiche sociali ed economiche, capaci di coniugare tradizione e futuro. Il convegno vedrà la partecipazione di insigni personalità del mondo accademico, culturale e istituzionale, momenti di recital d’autore, e la presentazione del “Parco del Mediterraneo dell’Innovazione tecnologico-ambientale e dell’Ecologia dell’umano”.