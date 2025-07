Gustorie di Sicilia: lo chef catanese Rosario Sciuto vince il campionato di cucina popolare

Il Campionato, promosso da Conad , ha messo a confronto 8 chef provenienti da altrettante province siciliane in una competizione culinaria che ha attraversato i pilastri della tradizione gastronomica siciliana: primi e secondi piatti e i dolci tipici. Rosario Sciuto, che dopo esperienze in strutture di alto livello, oggi porta la sua cucina direttamente nelle case, ha conquistato il palato delle due giurie, popolare e tecnica, con un menu ispirato alla tradizione gastronomica catanese: i tagliolini con crema di melanzane, pomodoro arrosto, fonduta di ricotta salata e basilico, sarde barbecue, crema d’aglio e tenerumi e un’iris al pistacchio.

Ad assaggiare i piatti, oltre ai visitatori della manifestazione partecipanti alla giuria popolare, anche una giuria tecnica, presieduta da Giusi Battaglia, volto del programma Giusina in cucina e composta da Gianni Marino di MasterChef 14, dalla blogger Adele Pupella, Totino del duo Toti e Totino, Marco Giarratana, il food creator conosciuto come l’uomo senza tonno e Stefano Piazza, attore e cabarettista palermitano.

Lo chef è stato premiato sul palco di piazza Petrolo dal sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto e da Giovanni Stallone, responsabile marketing Area Sicilia Pac2000a-Conad. La giuria ha assegnato anche un premio speciale, promosso da Banca Don Rizzo, all’archicuoca trapanese Ita Galfano, “per avere valorizzato un piatto della tradizione siciliana iconico, come gli anelletti di pasta al forno, utilizzando un pesce anche esso iconico come le sarde”. La chef architetto è stata premiata dal vice direttore di Banca Don Rizzo, Nicola La Rocca.

Per quattro giorni Gustorie di Sicilia, organizzata dal Comune di Castellammare del Golfo in collaborazione con l’agenzia Feedback e con il sostegno degli Assessorati al turismo e alla Pesca della Regione Siciliana, Conad, Banca Don Rizzo e Tenute Orestiadi, ha celebrato la cultura siciliana in tutte le sue forme: dalla storia alla letteratura, dall’arte alla cucina.

Tra gli ospiti che si sono alternati sul palco Paolo Licata, il regista del film “L’amore che ho” che racconta la storia di Rosa Balistreri, lo scrittore Salvo Toscano, gli chef Peppe Buffa, Rosario Picone e Calogero Bellomo, protagonisti dei “Cunti e i sapuri del mare”, i cooking show promossi dal Dipartimento della pesca mediterranea della Regione Siciliana ma anche Sergio Friscia, gli Extralarge, Dj Jad & Wlady e Alessandra Salerno, che ha chiuso, con il suo concerto, il programma della manifestazione durante la sfilata di abiti siciliani promossa da Le Monde concept store.