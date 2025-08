Policlinico di Catania, prima mastectomia endoscopica al seno che salva cute, areola e capezzolo

Un nuovo traguardo per la chirurgia del tumore mammario è stato raggiunto dalla Breast unit dell’Azienda ospedali Policlinico di Catania, diretta dal dottor Marco Furci. È stata eseguita, infatti, la prima mastectomia nipple-sparing con tecnica completamente endoscopica e ricostruzione immediata con protesi, all’interno di una struttura pubblica della Sicilia. Un intervento che segna l’avvio di una nuova fase per la senologia oncologica: più precisa, più rispettosa del corpo femminile, più vicina ai bisogni delle pazienti.

Questa innovazione, realizzata da un’équipe multidisciplinare composta da chirurghi senologi e plastici, nasce da anni di lavoro congiunto, studio e perfezionamento tecnico.

“Il nostro obiettivo è chiaro - spiegano i medici - integrare la sicurezza oncologica con il massimo della qualità di vita possibile, garantendo trattamenti personalizzati, mininvasivi e ad alto contenuto tecnologico. È stata una giornata emozionante per la nostra Breast unit. Abbiamo realizzato il primo intervento in Sicilia di E-NSM (Mastectomia endoscopica con risparmio di cute, areola e capezzolo, e ricostruzione immediata con protesi definitiva). Questo innovativo approccio alla chirurgia mammaria ci ha consentito di regalare un sorriso alla nostra giovane paziente, la quale non avrà cicatrici sul seno, né nessun segno dovuto all’operazione. Non c’è cosa più bella di aiutare, nel miglior modo possibile, chi con coraggio affronta la battaglia contro il cancro”.