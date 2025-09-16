Il generale Truglio aderisce alla Fondazione Insigniti OMRI

"Un ingresso che rafforza l’impegno civile, istituzionale e valoriale della nostra comunità. Siamo profondamente onorati di accogliere, tra i membri della Fondazione Insigniti OMRI, il generale di corpo d’armata Giovanni Truglio, già comandante interregionale dei carabinieri “Culqualber”", così il presidente della Fondazione insigniti OMRI, prefetto Francesco Tagliente.

Con la sua adesione, maturata nel solco di una vita spesa al servizio delle istituzioni e della collettività, il generale Truglio conferma la volontà di continuare a servire il Paese anche nella dimensione civile e culturale, condividendo i valori statutari ed etici che animano la nostra Fondazione. La sua presenza rafforza il nostro impegno per il bene comune, la promozione del merito, della responsabilità pubblica e della legalità, a beneficio delle future generazioni.

Il generale Truglio vanta una lunga e prestigiosa carriera nell’Arma dei Carabinieri, iniziata con il 159° corso dell’Accademia militare di Modena e sviluppatasi attraverso ruoli di comando e responsabilità in Italia e all’estero, in contesti operativi complessi come Somalia, Bosnia, Iraq e Albania. Oltre al suo brillante percorso accademico e militare, ha guidato unità strategiche come la Divisione Unità Mobili e Specializzate, la Legione Sardegna, la Forza di Gendarmeria Europea e la Direzione Investigativa Antimafia, contribuendo in modo esemplare alla sicurezza nazionale e internazionale.