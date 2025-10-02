Nonna Ida festeggia 108 anni e trova un buono postale da 48 mila euro

Un traguardo da record per Ida Santuccio, che oggi spegne 108 candeline. Nata il 2 ottobre 1917 a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, è la donna più anziana della Sicilia. La sua vita attraversa due guerre mondiali, tre pandemie – dalla Spagnola al Covid – e dieci pontificati, mantenendo intatto il legame con la comunità e la sua famiglia.

L’associazione Giustitalia, di cui Ida è socia, ricorda il suo esempio in un momento storico in cui «gli anziani vengono spesso emarginati, mentre rappresentano un valore aggiunto da recuperare per il futuro del Paese».

Il compleanno di quest’anno è stato reso ancora più speciale da una scoperta: un buono postale del 1951 da mille lire, intestato a un nipote deceduto, stimato oggi in circa 48 mila euro. I legali dell’associazione hanno ricevuto l'incarico di avviare le procedure per il rimborso.