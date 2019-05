Pallanuoto femminile, Catania campione d'Italia per la 20esima volta

L’Ekipe Orizzonte Catania è campione d’Italia di pallanuoto femminile per la ventesima volta. Le ragazze allenate da Martina Miceli - campionessa olimpica con l’Italia ad Atene 2004 - conquistano lo storico scudetto della seconda stella battendo la Sis Roma per 6-3 (0-1, 3-0, 1-2, 2-0) nella finale dei play off disputata proprio alla piscina Plaia di Catania.

Le capitoline, mai giunte sino a questo punto nella loro storia, vanno a segno per prime con Galardi, ma devono subire la reazione etnea, tradottasi nelle reti di Garibotti, Van der Sloot e Ioannou. La Sis risale con tenacia sino al 3-3 con i centri di Chiappini e Galardi, ma deve arrendersi al nuovo allungo delle padrone di casa, più precise in superiorità numerica (3 su 9 contro 0 su 8 delle ospiti) e in gol con Marletta, Bianconi e Ioannou.

Sul podio tricolore sale anche il Plebiscito Padova campione uscente, che nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio sul Rapallo per 11-4. (ANSA).

© Riproduzione riservata