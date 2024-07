Pioggia di cenere dall'Etna, stop alla Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo

L'edizione numero 25 della Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, a causa della fitta pioggia di cenere dall’Etna è stata rinviata. Amara sorpresa stamani (7 luglio) lungo il percorso della competizione per la abbondante caduta di cenere nera.

La partenza, prevista alle 9, è stata prima sospesa, in attesa di capire quali potessero essere le evoluzioni dell’attività vulcanica, e successivamente ufficialmente rinviata a data fa destinarsi a causa del perdurare della caduta di terra, che ha reso impraticabili i 6,4 chilometri del percorso.

Giuseppe Trovato, vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale, aveva tentato fino all'ultimo di salvare la Cronoscalata: «Abbiamo completato l’assetto gara – aveva detto in mattinata -. Ci sono tutti i nostri uomini in posizione e siamo pronti a intervenire, non appena finirà l’eruzione, per ripristinare la sicurezza lungo il percorso ed essere pronti per la gara. È chiaro che verranno compiute tutte le verifiche. Stanno arrivando le spazzatrici e le soffianti e quando avremo spazzato tutto faremo la ricognizione e consegneremo tutto nelle mani del direttore di gara. Monitoreremo la situazione minuto per minuto».