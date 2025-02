Il derby in calottina di Catania è dell'Orizzonte, la Brizz si arrende

Tutto secondo copione nel derby siciliano di massima serie. L'Ekipe Orizzonte si impone 19-0 sulla Brizz nella dodicesima giornata e con questo successo approfitta del ko della Sis Roma a Padova (9-8 per le venete) ed aggancia la vetta della classifica.

A Nesima è tutto semplice per le campionesse d'Italia che non concedono neanche una rete alle malcapitate avversarie, fatto più unico che raro. Se non altro in questa stagione. Match archiviato già all'intervallo lungo con le squadre sul 10-0 per le rossazzurre. Top scorer del match è stata Chiara Tabani con cinque gol, mentre Charlize Andrews è andata a segno tre volte. Due reti a testa per Robin Jutte, Dafne Bettini, Gaia Gagliardi e Aurora Longo, una ciascuno per Bronte Halligan, Marta Giuffrida ed Erica Hardy. L’Ekipe Orizzonte tornerà in vasca mercoledì 12 febbraio alle 17.45, per il tredicesimo turno di Serie A1 in casa del Plebiscito Padova.

Sabato 15 febbraio, invece, alle 15 le catanesi affronteranno le ungheresi del Bvsc Zuglò nella quinta giornata del girone D di Champions League. Le etnee hanno già staccato il pass per i quarti di finale della competizione con due turni di anticipo.