Pallanuoto femminile, scatta la Final Six di Coppa Italia con Ekipe Orizzonte e Brizz

L'attesa è finita. Nel weekend si assegna la Coppa Italia di pallanuoto femminile. Da oggi - giovedì 20 febbraio - fino a sabato 22, a Torino va in scena la Final Six.

Due le siciliane in gara. Le campionesse d'Italia dell'Ekipe Orizzonte che partiranno dalle semifinali e le acesi della Brizz che giocheranno il turno preliminare nel pomeriggio alle 18 affrontando il forte Trieste.

Le catanesi partiranno direttamente dalla semifinale, in virtù del girone eliminatorio vinto a punteggio pieno a Catania lo scorso ottobre.

Le rossazzurre saranno in acqua domani, venerdì 21 febbraio, alle 19.30 (diretta su Raisport HD) e affronteranno la vincente del quarto di finale che oggi vedrà di fronte Plebiscito Padova e Rapallo.

La squadra allenata da Martina Miceli è in Piemonte già dal pomeriggio odierno, per cercare così la concentrazione necessaria in vista della fase clou della competizione, vinta cinque volte dall’Ekipe Orizzonte. Le rossazzurre devono anche riscattare il terzo posto della scorsa annata quando il trofeo venne alzato al cielo dalle capitoline della Sis Roma che superò in semifinale le siciliane per poi vincere la kermesse nell'atto finale con la Plebiscito Padova.