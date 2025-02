Coppa Italia, l’Ekipe Orizzonte batte il Rapallo e affronta la Sis Roma in finale

Successo meritato per le rossazzurre che hanno sempre costretto le liguri a inseguire sin dall’avvio. La prima frazione si è chiusa sul 3-3. Poi break dell’Ekipe Orizzonte nelle due frazioni successive, condotte dalle catanesi con i parziali di per 3-2 e 3-1. Rapallo nell’ultimo tempo ha provato la rimonta ma senza riuscirvi con la squadra allenata da Martina Miceli avanti anche di quattro gol nel punteggio totale fino a pochi minuti dalla fine della sfida.

È un sorriso a metà quello delle catanesi per via dell’infortunio subìto durante il match da Chiara Tabani, costretta a uscire in barella a partita in corso per i postumi di un duro colpo al costato.

L’ Ekipe Orizzonte supera il Rapallo per 10-8 e vola in finale di Coppa Italia di pallanuoto femminile . Le campionesse d’Italia domani, sabato 22 febbraio, affronteranno la Sis Roma, detentrice del trofeo, alle 16.30 con diretta su RaiSport +HD. Le capitoline poco prima avevano avuto la meglio sul Trieste per 8-7.

Top scorer del match è stata Charlize Andrews con tre reti, mentre Dafne Bettini e proprio Chiara Tabani sono andate a segno due volte. Un gol ciascuno per Robin Jutte, Giulia Viacava e Aurora Longo.

Di Mario: «Dispiaciuta per infortunio a Tabani»

Al fischio finale commento affidato al presidente dell’Ekipe Orizzonte, che ha subito rivolto un pensiero a Chiara Tabani: «Ancor prima di essere soddisfatta per la vittoria di oggi - dice Tania Di Mario - sono dispiaciuta e preoccupata per l’infortunio di Chiara. Valuteremo le sue condizioni nelle prossime ore, ma se non dovesse riuscire a recuperare la sua sarebbe sicuramente un’assenza importante. Abbiamo comunque tante giocatrici di grande qualità e sappiamo bene che come sempre il nostro più grande avversario saremo noi stesse. Oggi sicuramente abbiamo conquistato un bel risultato e domani affronteremo una squadra con cui ci conosciamo molto bene. Sarà la nostra prima finale stagionale e siamo consapevoli di esserci preparate bene in vista di questa partita. Quindi sappiamo che potremo giocarla dando il massimo come sempre, chiunque scenda in campo».

Il tabellino

Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 10-8

Parziali: 3-3; 3-2; 3-1; 1-2

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan, Jutte 1, Viacava 1, Giuffrida, Bettini 2, Andrews 3, Tabani 2, Gagliardi, Hardy, Longo 1, Leone, Condorelli. Allenatore Miceli

Rapallo: Caso, Zanetta, Di Maria 2, Mitchell, Marcialis, Lombella, Galardi, Cabona 1, Kudella 1, Soriani, Bianconi 4, Ballesty, Santapaola, Bianco. Allenatore Antonucci

Arbitri: Petronilli e Braghini

Note: Uscite per limite di falli Ballesty (R) a 7’48 del terzo tempo, Viacava (O) a 1’00, Jutte (O) a 4’00 e Marcialis (R) 7”29 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 4/8 + 3 rigori e Rapallo 4/11 + 2 rigori. In porta Condorelli (O) e Santapaola (R). Bettini (O) fallisce un rigore (palo) a 7’00 nel primo tempo. Santapaola (R) para un rigore a Longo a 7’29 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

I risultati della Final Six di Coppa Italia

Programma, risultati della Final Six 2025

Quarti di finale - giovedì 20 febbraio

Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 18-7

Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 10-11

Semifinali - venerdì 21 febbraio

Sis Roma-Pallanuoto Trieste 8-7

Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 10-8

Finali - sabato 22 febbraio

3° posto

14.30 Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto - diretta streaming su Waterpolo Channel

1° posto