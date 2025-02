Coppa Italia di pallanuoto, delusione Ekipe Orizzonte: la Sis Roma alza il trofeo

Niente da fare per l'Ekipe Orizzonte Catania. La Coppa Italia di pallanuoto femminile resta alla Sis Roma che batte in finale le rossazzurre per 10-7 al termine di una partita sempre condotta.

A Torino le capitoline vincono la kermesse per la seconda stagione consecutiva dopo il successo su Padova del 2024 e vanno a quota quattro, le catanesi rimangono ferme a cinque successi, l'ultimo nel 2023.

Per le siciliane non sono bastate quattro reti di Bettini. La Sis Roma ha avuto in Ranalli e Chiappini vere e proprie spine nel fianco della difesa dell'Ekipe Orizzonte a segno con un poker a testa. Le etnee sono mancate nei momenti topici del match.

Queste le parole dell'allenatore de L'Ekipe Orizzonte Martina Miceli. «Complimenti alla Sis Roma che è stata più cattiva di noi, meritando la vittoria. Mi dispiace, perché non si è vista in acqua la vera Orizzonte: abbiamo sbagliato molti contropiedi e ciò non è da noi».